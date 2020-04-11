وزير الرياضة الإيطالي يحدد موعدا مبدئيا للعودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وضع فينشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي يوم الرابع من مايو موعدا محتملا لاستئناف النشاطات التدريبية الرياضية التي توقفت بسبب انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد.

ونشر سبادافورا مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، بعد ساعات من إعلان الحكومة الإيطالية تمديد الإغلاق الوطني حتى يوم الرابع من مايو ، علما بأنه بدأ في العاشر من مارس الماضي.

وقال :" شهدنا بعض علامات التحسن المعتدلة، ولكن يظل الموقف دراميا. في الحقيقة من الصعب الحديث بشأن التحسن خاصة واننا كل يوم نستقبل أنباء مخيفة عن وفاة أشخاص".

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وأفادت الحماية المدنية اليوم الجمعة بوفاة 570 شخصا بسبب فيروس كورونا، ليرفع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 18849 ألفا وهو الأعلى في العالم.

وبجانب الدعوة لبقاء المدنيين والرياضيين في المنازل لاحتواء العدوى، قال الوزير إنه طلب من الاتحادات الرياضية تحديد البروتوكولات الصحية لضمان سلامة الرياضيين عند عودتهم للتدريبات.

وإذا تم تأكيد ذلك فإن الاستئناف مع بداية مايو سيسمح للدوري الإيطالي أن يقيم الـ12 جولة المتبقية من الموسم، على أن يكون موعد الانتهاء في أغسطس بشكل مؤقت. وتم إلغاء موسم الرجبي وكرة السلة والطائرة.