ليفربول يعلن إصابة نجمه السابق بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إصابة لاعبه السابق الاسكتلندي كيني دالجليش بفيروس كورونا المستجد.

وذكر ليفربول في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن دالجليش تم نقله إلى المستشفى يوم الأربعاء الماضي، لتلقي العلاج على آثر إصابته العدوى التي تحتاج لمضادات حيوية من نوع خاص.

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وأضاف البيان أن دالجليش - 69 عاما- خضع لإختبار الكشف عن فيروس كورونا، لتأتي العينة إيجابية، رغم عدم ظهور أي أعراض عليه.

وتابع البيان، أن النجم السابق للفريق في فترتي السبعينات والثمانينات اختار عزل نفسه بعيدا عن عائلته لفترة أكثر من المقرر، قبل الدخول للمستشفى، كما وجه رسالة للجميع بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة من الحكومة ومن الخبراء في الأيام والأسابيع القادمة.

وانتهز دالجليش الفرصة عبر البيان، ليوجه الشكر لهيئة الصحة البريطانية، مشيدا بما وصفه بالتفاني في العمل والشجاعة والتضحية، التي يجب أن تكون شغل الأمة الشاغل في تلك الأوقات غير العادية – على حسب وصفه.