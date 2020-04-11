بسبب كورونا.. إلغاء بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت شركة التسويق المالكة لبطولة الكأس الدولية للأبطال الودية لكرة القدم، إلغاء نسخة هذا العام من البطولة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الكأس الدولية للأبطال هي بطولة سنوية دولية ودية لأندية كرة القدم، تضم أندية من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتقام مبارياتها في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول آخرى مثل الصين و‌أستراليا.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة الودية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بياناً رسمياً يؤكد فيه إلغاء البطولة لهذا العام بسبب وباء كورونا.

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وأشار بيان البطولة الودية إلى أن تمديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لموعد الدوريات الأوروبية لتقام حتى أغسطس المقبل، سيجعل إقامة البطولة في عام 2020، غير معقولاً.

وأكد البيان إن منظمو البطولة الودية سيعملون على العودة وجمع أفضل الفرق حول العالم وإقامة أقوى المباريات ضمن البطولة خلال عام 2021 المقبل.

وكان من المقرر أن تشهد نسخة 2020 مباراة تجمع ما بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو ودي في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.