أسرة أسطورة ليفربول تصدر بيان بعد إصابته بفيروس كورونا

اصدرت عائلة كيني دالجليش، أسطورة نادي ليفربول السابق، بياناً حول إصابته فيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلن الريدز أمس، عن إصابته بالفيروس.

وقال البيان الذي نشرته صحيفة "ميرور" الأنجليزية إنه تم إدخال

دالجليش إلى المستشفى يوم الاربعاء الماضي، لتلقي العلاج بعد عدوى ، ثم خضع لإختبار كورونا، وكانت النتيجة إيجابية على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليه.

وأضاف أن دانجليش كان يعزل نفسه بشكل تلقائي ، ويحث الجميع على ضرورة اتباع العليمات الحكومية.

وتابع البيان "دالجليش يود شكر أعضاء هيئة الصحة الوطنية، والذين يجب أن تكون شجاعتهم في هذا الموقت محور الإهتمام، مطالبًا بمنحهم المساحة للقيام بوظائفهم".