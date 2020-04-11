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نائب رئيس برشلونة المستقيل يرد على بيان النادي

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قام إميلي روسود، نائب رئيس بالرد على بيان النادي الكتالوني ،بعد أن تقدم أمس الجمعة بإستقالته مع 6 أخرين من أعضاء للنادي.

وكان برشلونة أصدر بيان نفى فيه إتهامات روسو والتي أكد فيها إن هناك من وضع يده في خزينة الناديـ، وتم دفع مليون يورو لأحدى الشركات مقابل وظيفة سعرها 100

ألف يورو.

وقال رداً على بيان برشلونة في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الحديث عن إتخاذ الإجراءات القانونية من جانب برشلونة يعلم إنه تهديد، مشدداً إنه متمسك بما قاله وإنه يمتلك الأدلة.

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 وأردف "هذا التهديد لن يتم تنفيذه وإذا تم التحرك

قانونيًا سيجدون إنه لا يوجد أساس للشكوى، وهذا  لن يزعجني فإذا أرادو فعل ذلك فليمضوا في الأمر".

وأضاف "أنا لا أهين أحد ولا أحذرهم ولكنن أوضح إنه تم دفع ثمن بباهظ/ انا أتحدث عن أدلة على أن أرائي لها أساس جيد، ولكنه ليس الوقت المناسب لشرحها".

واختتم "رئيس النادي يملك المرونة ويتحمل الضغط، ويريد الإستمرار في منصبه للنهاية، كما غنه اتخذ قرارات شجاعة للتعامل مع التحديي الاقتصادي الحالي".

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