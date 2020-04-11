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وكيل لاوتارو يتحدث عن وجهة اللاعب المقبلة

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كشف بيتو ياكي وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، حقيقة ما يرتدد حول العروض التي يتلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقال بيتو في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية "الحقيقة إننا لا نعرف من يريد التعاقد مع لاوتارو، فهناك

العديد من الشائعات، وفي حالة وجود شيء رسمي فإننا لن نعرفه".

وأوضح "هناك العديد من الشائعات حول مستقبل لاوتارو، ولكنه يهتم فقط باللعب وإحراز الأهداف، فإذا سألناه عن النادي الذي

يود الإنتقال إليه فإنه لن يجيب، فهو لم يفقد عقله بسبب الحديث عن انتقاله لأندية كبرى".

يذكر ان لاوتارو مارتينيز بات محط اهتمام العديد من الأأندية مثل ومانشستر سيتي، بعد المستوى المميز الذي يقدمه رفقة انتر ميلان، وتثار العددي من الانباء حول انتقاله لأحد الأندية الكبرى في الصيف المقبل.

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