خسائر مالية جديدة لبرشلونة وريال مدريد بسبب كورونا

اصبح فريقي برشلونة وريال مدريد قريبان من خسائر مالية جديدة، في الفترة الحالية، بسبب فيروس كورونا المستجد. وقالت صحيفة ماركا الإسبانية ان كلا من كلا من ريال مدريد وبرشلونة، على وشك خسارة 18 مليون يورو، بسبب قرار إلغاء بطولة كأس الأبطال الودية الدولية. وكانت شركة التسويق الخاصة بالبطولة، قررت إلغائها هذا العام بسبب إنتشار فيروس كورونا، حيث أنه من اللصعب إقامتها في الولايات المتحدة أو إقامة مباريات في الصين.

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