رودريجيز على رادار يوفنتوس

بات الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد الإسباني، محط أنظار أندية من الدوري الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن يوفنتوس من الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات رودريجيز، نظراًللمقابل المادي الجيد الذي ستتكلفه خزينة البيانكونيري للصفقة، حيث يحصل اللاعب على 7 ملايين يورو سنوياً وهو مبلغ مناسب للسيدة العجوز.
كما أشار الموقع أن نابولي كذلك من الأندية المهتمةبضم رودريجيز، لندعيم هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن رودريجيز انتقل إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2014، ثم خرج للإعارة إلى بايرن ميونخ وعاد في صيف 2019 إلى الفريق الملكي لكنه لم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي في تشكيل زين الدين زيدان، وهو ما قد يعجل برحيله.
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