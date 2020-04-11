ارتياح بأندية القسم الثانى بعد رفض الجبلاية صعود 6 فرق للممتاز

سادت حالة من الارتياح بين أوساط أندية القسم الثانى الكروى، بعد أن جددت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى رفضها طلب عدد من الأندية إلغاء الهبوط هذا الموسم، وصعود الأول والثانى من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالقسم الثانى.

وكان متصدرو المجموعات الثلاث بالدورى الممتاز«ب» ومنهم ناديا سيراميكا والداخلية قد أرسلوا خطابات للجبلاية للمطالبة بصعود فريقين «الأول والثانى» بدلاً من فريق واحد من

المجموعات الثلاث، على أن يقام الدورى الممتاز الموسم المقبل من مجموعتين، تضم كل مجموعة 12 فريقياً ويهبط 6 فرق ليصبح الدورى الممتاز فى الموسم بعد المقبل 18 نادياً كما هو الحال عليه.

وقد تقدمت معظم الأندية التى تنافس على الصعود بالقسم الثانى، باحتجاج نظراً لوجود مساحة زمنية كبيرة على نهاية الموسم خاصة مع

وجود 5 جولات فقط على نهاية مباريات دورى القسم الثانى، وتحديد أول كل مجموعة وهذه الجولات تحتاج مدة شهر واحد فقط والفرص متاحة حتى لو استأنف مبارياته فى بداية يونيه المقبل.

وزاد من فرص تجاوب اتحاد الكرة لرأى المعارضين لفكرة 24 فريقاً بالممتاز «أ» أن هناك معارضة قوية لنظام المجموعتين لفشله من قبل، كما أن صعود فريقين قبل نهاية المسابقة بخمس جولات فقط يمنع مبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من حالة الاحتقان مهما كانت المبررات التى يعتبرها البعض واهية وتهدف للمصلحة الخاصة فقط.