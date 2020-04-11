مرتضى منصور: محمود علاء جدد تعاقده مع الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود علاء، نجم خط دفاع فريق الكرة بالنادي جدد تعاقده مع النادي

على بياض.

وقال منصور خلال تصريحات عبر فضائية الزمالك الزمالك:" محمود علاء وقع على 4 نسخ

لتجديد تعاقده مع النادي، واتمنى أن يكف بعض الإعلاميين مثل أحمد شوبير عن الحديث عن تجديد عقد اللاعب".

وتابع "العقد تم توقيعه من جانب محمود علاء مع الزمالك، بالأربع نسخ".