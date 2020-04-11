كوتينيو يرغب فى العودة إلى الدورى الإنجليزى

أكد كيا جورابشيان، وكيل أعمال فيليب كوتينيو، أن النجم البرازيلى يفضل العودة إلى الدورى الإنجليزى فى يوم من الأيام، فاتحًا فى الوقت ذاته الباب أمام جميعالاحتمالات.
ويقضى كوتينيو حالياً فترة إعارة فى صفوف بايرن ميونيخ الألمانى قادمًا من برشلونة الإسبانى، ومن المستبعد أن يفعل العملاقالبافارى خيار شرائه بصورة نهائية.
وقال وكيل أعمال كوتينيو: أنا من مشجعى أرسنال، ومع ذلك لا أضع أى تفضيلات للاعبين بشأن انتقالهم للأندية، لا أحاول إجبار أى لاعب على الانتقال لنادى بعينه، كل شىء يبقى ممكنًا.
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