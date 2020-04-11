رئيس الزمالك: حظ حازم إمام معي سيء

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن حازم إمام نجم القلعة البيضاء السابق، حظه سيء معه.

وقال منصور في تصريحات على قناة الزمالك موجهًا رسالة

لإمام " حظك سيىء معي في مناسبتين، الأولى عندما اعتزلت اللعبة في 2008 قبل أن أتولى رئاسة النادي".

وتابع " والثانية حينما قمت بدخول انتخابات في قائمة ضد قائمتي".

وأختتم "حازم إمام شخص مهذب وخجول وهو من المواهب الكبيرة التي افتقدتها الملاعب، وأنا احبه كثيراً، كما إنه كانت هناك علاقة مميزة تجمعني بوالده حمادة إمام".