مرتضى منصور: عفت نصار سيعود للظهور على شاشة الزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عفت نصار سيعود للظهور كضيف على شاشة قناة

النادي بعد الأزمة الأخيرة.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات على شاشة قناة الزمالك:"

لا يمكن أن يمنع أحداً أبناء الزمالك من التعبير عن أرائهم ووجهات نظرهم".

وأتم:" عفت نصار سيظهر على شاشة قناة الزمالك يوم الاثنين المقبل".