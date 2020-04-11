شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس سد ثغرة أحمد فتحي بترشيح المعار أكرم توفيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش جهاز الكرة بالأهلي أن يكون أكرم توفيق لاعب الفريق المعار للجونة واحد من الحلول لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، عقب عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده.

ورفض مسئولو الأهلي كافة العروض التي تلقاها أكرم توفيق نظراً للحاجة لخدماته الفنية، ،حيث ترى لجنة التخطيط أن عودة أكرم توفيق ستكون مُهمة سواء للمشاركة في خط الوسط أو في مركز الظهير الأيمن، وقدم أكرم توفيق عروض جيدة مع الفريق الساحلي كما استطاع أن يكسب ثقة الجماهير المصرية بعد ظهوره المميز مع المنتخب الشباب في نوفمبر الماضي، حيث اعتمد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي على أكرم توفيق بشكل أساسي ليشارك في جميع المباريات متفوقاً على نفسه في وسط الملعب.

وعلى صعيد أخر صرف مسئولو الأهلي النظر عن فكرة تدعيم مركز حراسة المرمى، رغم رحيل شريف اكرامي عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، حيث تري الإدارة الحمراء وكذلك الجهاز الفني أن هذا المركز في مأمن في وجود الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي، ومن خلفهم ثنائي فريق الشباب مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان.

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على صعيد متصل ، من المقرر أن يحسم التقرير الذي سيتسلّمه السويسري رينيه فايلر حول اللاعبين المُعارين من الاهلي لأندية أخرى مصير الصفقات التي ينوي النادي إبراما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث رفض المدير الفني التسرّع في ملف الصفقات الجديدة خاصة وأن هناك أكثر من لاعب مُميز مُعار من الأهلي لأندية محلية ويرغب المدرب السويسري في الوقوف على مستوى وأداء هؤلاء المُعارين من أجل تحديد المراكز التى تحتاج دعماً بشكل عملي.

وطلب فايلر تقريراً شاملاً عن جميع لاعبي الاهلي المُعارين ويأتي في مقدمتهم ، صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي (سموحة) وليد آزارو (الإتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسي التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدي واحمد علاء (طلائع الجيش).

ويرى فايلر أنه من الممكن أن يستفيد الفريق من بعض هؤلاء المُعارين في عدة مراكز بدلاً من ضم صفقات جديدة لذا يأمل المدرب السويسري في أن يجد ضالته في هؤلاء اللاعبين لتدعيم أكثر من مركز بالأهلي ومن أهم المراكز التى تحتاج دعماً ، الجبهة اليُمنى بعد رحيل أحمد فتحي الذى رفض تجديد عقده مع النادي.