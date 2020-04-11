سارابيا لفرانس برس "التغلب على كورونا سيكون النصر الحقيقي هذا الموسم"

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باريس (أ ف ب) - يرى الاسباني بابلو سارابيا مهاجم باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم ان "التغلب على وباء كورونا سيكون النصر الحقيقي هذا الموسم"، في ظل تعليق دوري ابطال اوروبا في كرة القدم الذي يشكل هدفا رئيسا لفريق العاصمة وذلك بسبب تفشي الفيروس عالميا.

وفي مقابلة مع فرانس برس السبت، أشار سارابيا (27 عاما) الذي يتصدر فريقه الدوري المحلي بفارق 12 نقطة عن مرسيليا، ان لاعبي كرة القدم يجب ان يساعدوا أنديتهم من خلال تخفيض رواتبهم في ظل الضائقة المالية الراهنة "نتحدث عن ذلك وقادتنا في محادثات، وسنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدة سان جرمان والبلد بشكل عام"، معبرا عن شكره للاطباء، الجهاز الصحي، الشرطة وكل من يقف في الصف الاول لمكافحة الفيروس المستجد في العالم.

سؤال: كيف تعيش فترة العزل في باريس؟

جواب: "لا بأس، أحاول القيام بعدة أشياء لتفادي البقاء طوال اليوم أمام التلفزيون وعدم التحرك كثيرا. أحاول أن أدرس، ألعب مع شريكتي، أطبخ، لتمرير الوقت".

س: هل تستفيد لتعلِّم الفرنسية؟

ج: نعم، لتحسين تكيّفي. أحب التواصل، واذا كنت لا أفهم اللغة ولا يمكنني الحديث فهذا يحبطني قليلا. أحاول الاستفادة قدر الامكان من اللاعبين كي أدرس واطور لغتي الفرنسية".

س: نشرت صورة على انستاغرام وانت تقرأ كتاب هاري بوتر... في الاسبانية!

ج: "صحيح (يضحك)! أحب القراة كثيرا، لدي كتب كثيرة في المنزل".

س: ماذا تفعل للحفاظ على لياقتك البدنية؟

ج: أرسل النادي لنا برنامجا لاتباعه. اذا لم تتحرّك في النهار وأكلت أكثر من الايام العادية، ستأتي المشكلات، ليس فقط جسديا بل ذهنيا. حتى لو كنت متحمسا اكثر من أيام أخرى. (على صعيد المواد) كان لدي بعض الاشياء في المزل، لكن النادي أحضر لي ما كان ينقصني".

س: كيف تبقى على اتصال مع الجهاز الفني وزملائك؟

ج: لدينا مجموعة على (تطبيق) واتساب مع كل الفريق. من الغريب ان تبقى وقتا طويلا دون رؤيتهم...".

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س: من يبث الحماس في المجموعة؟

ج: لو أردت ان اختار، لقلت أندر (الاسباني هيريرا)، ليو (الارجنتيني باريديس)، كيمبيمبي (المدافع بريسنيل). هم لاعبون مضحكون كثيرا يبثون أجواء جميلة. ساعدوني على الانخراط عندما وصلت (مطلع الموسم من اشبيلية الاسباني)".

س: لسوء حظك توقفت المباريات بعد ان فرضت نفسك في التشكيلة الاساسية وسجلت 14 هدفا في جميع المسابقات...

ج: من وجهة نظر كروية، أنا سعيد جدا لسنتي الأولى (مع سان جرمان). لكن في الحقيقة لا افكر بهذا الامر الان. هذا وضع معقد ولا يجب ان نفكر في كرة القدم، بل التركيز على تحسين هذا الوضع الخطير...".

س: ساهمت في تأهيل فريقك الى ربع نهائي دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى منذ 2016. كيف عشت هذا المباراة وراء ابواب موصدة ضد دورتموند (الالماني)؟".

ج: كانت ليلة مميزة جدا، جدا. أولا لاننا لم نقدر على اللعب امام جماهيرنا. هذا نادر وغريب! ثم احتفلنا مع كل الجماهير التي كانت متواجدة خارج الملعب. ببساطة، هذا مذهل. قدم الفريق مباراة كبيرة".

س: هل تعتقد ان هذه المباراة ستكون منعطفا لبلوغ النهائي؟

ج: لا أعرف... المسار طويل قبل النهائي، وكما قلت من قبل لا يجب ان نفكر بهذا الموضوع فورا. يجب ان نركز على تجاوز هذا الاختبار ويكون تصرفنا مسؤولا: البقاء في المنزل وعدم الاصابة بالفيروس... آمل أن تعود الامور الى طبيعتها".

س: هل تخشى الغاء الموسم وعدم الوصول الى ابعد مسافة في دوري الابطال؟

ج: التفكير في الغاء الموسم من عدمه ليس سوى فرضيات. هدفنا الاساس مشترك، محاربة الوباء، التغلب عليه. سيكون النصر الحقيقي هذا الموسم (...) أعتقد انه يجب شكر كل الاطباء، الاجهزة الصحية، الشرطة، الموظفين وكل الآخرين الذين يناضلون في الصف الاول في مختلف انحاء العالم".

* مقابلة أجراها ياسين خيري

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