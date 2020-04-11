شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة :من حق النادي المطالبة بالتأمين من الشركات المتعاقد معها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن من حق النادي المتعاقد مع شركات التأمين المطالبة بالحصول على تأمين فى حالة إلغاء بطولة الدوري بسبب فيروس كورونا ، لأن هذا يعد من الكوارث و الأضرار.

استقر مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على تطبيق التأمين الإجبارى الموسم المقبل، ضد الأضرار والكوارث الناشئة عن الأنشطة الرياضية، وذلك بعد توقف النشاط فى مصر والعالم بسبب فيروس كورونا.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن بند التأمين يطبق على بعض أندية الدورى الراغبة فى ذلك ومن خلال شركات التأمين، ولكن فى الموسم المقبل سيتم تطبيقه على الجميع.

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وكشف المستشار نهاد حجاج، المستشار القانونى لنادى الإسماعيلى، أن هناك بنداً فى قانون الرياضة ينص على: "تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع إحدى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية".

وأوضح حجاج أن هذا البند يتم وضعه لمواجهة أى أضرار تتسبب فى أزمة للرياضة المصرية وتعويض الأندية واللاعبين من هذا البند، ولكنه لا يطبق بشكل صحيح فى الكرة المصرية.