شكرا لقرائتكم الزمالك ينفي الدخول فى مفاوضات مع إيهاب المباركى نجم الترجى التونسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد مسؤولو الزمالك، الدخول فى مفاوضات مع إيهاب المباركى، الظهير الأيمن للترجى التونسى، فى فترة الانتقالات المقبلة، بعد تلقى ترشيحات مختلفة بشأن اللاعب من قبل وكلاء اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، خاصة فى ظل بحث النادى الأبيض حول ضم ظهير أيمن فى فترة الانتقالات الصيفية لتدعم تلك الجبهة، وذلك بعد تأكيدات مرتضى منصور رئيس الأبيض، إنه سيقوم بدعم تلك الجبهة بالتفاوض مع بيراميدز حول ضم عمر جابر ظهير الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى.

ومن جانبه، نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، مسألة الدخول فى مفاوضات مع ظهير الترجى لضمه وأكد لـ"الخليج 365" إن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، سيحسم كل الأمور التى تخص الصفقات حيث يتواصل معه بصفة دورية كما ينتظر مسؤولو الزمالك، انتهاء أزمة فيروس كورونا الحالية من أجل عقد جلسة مع المدرب الفرنسى لتجديد عقده مع الفريق الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى إلا إن تعليق النشاط الرياضى لتجنب انتشار ذلك الفيروس أدى إلى إرجاء عقد الجلسة مع المدرب الفرنسى انتظارا لعبور المرحلة الحالية خاصة إن النشاط الرياضى فى مصر قد تم تعليقه لنهاية شهر أبريل الجارى.

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ويبحث مسئولو الزمالك دعم الخطوط المختلفة بالفريق بلاعبين جدد أو إعادة بعض اللاعبين عقب نهاية فترة إعارتهم للأندية الأخرى، حيث تدور مناقشات بين إدارة الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول مختلف الأمور التى تخص الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ونجح الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب، كما نجح الأبيض فى التأهل إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليضرب موعدًا مع الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف النهائى، حيث من المقرر أن يُقام لقاء الذهاب بين الزمالك والرجاء البيضاوى أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ويسعى مسئولى الأبيض للاستفسار من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف، عن مصير إقامة المباراتين فى الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الرياضى فى مختلف دول العالم لتجنب انتشار فيروس كورونا.