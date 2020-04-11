يجب إخضاع لاعبي أندية الدوري الإنجليزي للفحوص قبل استئناف المسابقات

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Getty Images توقفت جميع الأنشطة الرياضية في بريطانيا بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا

قال ريتشارد بيفان، رئيس اتحاد مدربي أندية الدوري الإنجليزي، إن الموسم يمكن استئنافه فقط بعد إجراء فحوص فيروس كورونا على جميع اللاعبين.

وأضاف، في تصريحات لبي بي سي: "لابد من توفير الفحوص للعاملين في قطاع الرعاية الصحية والمرضى أولا".

وتابع: "بمجرد إنجاز هذا الأمر، يمكننا أن نبدأ في تطبيقه على العاملين في المجال الرياضي بكل السبل".

وعُلقت جميع الأنشطة الرياضية في المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى بسبب الوباء.

وانتقد بيفان لجنة مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم لعدم مناقشة الأندية فيما إذا كان من الممكن الانتهاء من البطولة خلال 56 يوما من استئنافها.

وأشار إلى أن اللجنة قالت، في خطاب أرسلته إلى الأندية، إنها "تأمل" في أن ينتهي الدوري خلال أشهر الصيف المقبل.

ووصف رئيس اتحاد المدربين الجدول الزمني المقترح للدوري الإنجليزي، حال استئنافه، بأنه "مزدحم بشكل لا يصدق".

وقال: "لابد أن تحصلوا على دعم المدربين ومديري الأندية. ولن تحصلوا على ذلك وأنتم لا تتحدثون إليهم. لن تتمكنوا من الوصول إلى نتيجة جيدة إذا اكتفيتم بإرسال الخطابات دون الأخذ بنصائحهم والاستماع إلى أفكارهم".

وأكد بيفان أنه طالب اللجنة، المسؤولة عن مسابقات الدوري الإنجليزي، بمناقشة المديرين الفنيين للأندية في كل مسابقة من مسابقات الدوري.

وقال: "لابد أن يثبت لكم موافقة وإقبال اللاعبين لأنه يتوجب على الجميع بدء مران لثلاثة أسابيع على الأقل قبل النزول إلى المستطيل الأخضر".

وأضاف: "الشيء الوحيد الآن الذي يحكم كل شيء هو الصحة، فالنزول إلى المستطيل الأخضر دون التأكد من استعادة اللاعبين كامل لياقتهم أمر خطير. وأود أن أرى المزيد من النقاش".

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ويرى بيفان أن إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين يُعد من العوامل الأساسية التي تحكم العودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس اتحاد مدربي كرة القدم في انجلترا "لن نتمكن من الحصول على توقعات تتسم بالدقة عن الوقت الذي سوف يمكننا فيه العودة إلى الملاعب حتى نهاية إبريل/ نيسان".

وأضاف: "في ألمانيا، إذا أمعنا النظر في المناقشات حول العودة إلى الملاعب في مايو/ أيار، ربما نكتشف أن يكون ذلك مستندا إلى نتائج مباشرة لتفكير واضح من الحكومة هناك لأنهم يجرون 50 ألف اختبار يوميا".

وتابع: "أما في هذا البلد، فنحن نجري عشرة آلاف اختبار يوميا رغم أن الحكومة تستهدف الوصول إلى مئة ألف يوميا بنهاية الشهر الجاري".

كم عدد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي أجرتها المملكة المتحدة؟

قال مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني، إن الحكومة "لديها الكثير من العمل لتنجزه حتى تحقق الهدف المحدد بمئة ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا يوميا في المملكة المتحدة بنهاية أبريل/ نيسان".

وتوفر الحكومة الاختبار للأطباء وطواقم التمريض الذين تظهر عليهم الأعراض أو يخالطون أشخاصا تظهر عليهم الأعراض. ومن المقرر أن تتاح الاختبارات لباقي الفرق الطبية والعاملين في قطاع الصحة في وقت لاحق.

وأُجري الاختبار على 7500 من فرق العمل في الرعاية الصحية، وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.

وخضع 218577 شخصا في بريطانيا لاختبارات حتى السابع من إبريل/ نيسان الجاري بينما سجل عدد الاختبارات التي أُجريت في الثامن من نفس الشهر 343 شخصا من كل مئة ألف نسمة من سكان المملكة المتحدة.

وقال بيفان إنه قلص راتبه في الاتحاد بنسبة 20 في المئة مؤكدا أن آخرين من أعضاء الاتحاد فعلوا مثله.

وأضاف: "أغلب المدربين، إن لم يكن جميعهم، يدعمون أنديتهم بطريقة مالية نوعا ما".

وتابع: "رغم أن بعض المدربين الذين قد تعتقدون أنهم لا ولاء لديهم لأندية يقضون فيها بضعة أشهر ،أظهروا استجابة رائعة في هذا الشأن".

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