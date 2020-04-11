شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي توصي بتجديد عقد فايلر 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فجر مصدر مطلع داخل النادي الأهلي مفاجأة تخص ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول، وهي أن لجنة التخطيط أوصت بتجديد عقده لمدة 3 مواسم كاملة، بعد المردود الفني الرائع الذي قدمه مع الفريق منذ توليه المسئولية، وحتى إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ورغم تلقي فايلر عروضاً مغرية من عدده أندية خليجية، إلا أن رغبة المدرب السويسري حتى الأن هي استكمال مسيرته في الأهلي، واضعاً شرط وحيد وهو العودة لأسرته قبل إعلان قراره الأخير.

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ويبدأ مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة رحلة تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل رسمي من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات في غضون أيام قليلة بواسطة خاصة "الفيديوكونفرانس" في ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسئولو الاهلي لحسم ملف تجديد المدرب السويسري على خلفية حظر الطيران في جميع دول العالم تقريباً بسبب إنتشار وباء "كورونا".