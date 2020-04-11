شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي توصي بتجديد عقد فايلر 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
فجر مصدر مطلع داخل النادي الأهلي مفاجأة تخص ملف تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول، وهي أن لجنة التخطيط أوصت بتجديد عقده لمدة 3 مواسم كاملة، بعد المردود الفني الرائع الذي قدمه مع الفريق منذ توليه المسئولية، وحتى إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويبدأ مسئولو النادي الاهلي خلال الأيام القليلة المقبلة رحلة تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بشكل رسمي من خلال التفاوض مع وكيل أعماله شاسا وتتم المفاوضات في غضون أيام قليلة بواسطة خاصة "الفيديوكونفرانس" في ضوء تعذر حضور شاسا للقاهرة للتفاوض مع مسئولو الاهلي لحسم ملف تجديد المدرب السويسري على خلفية حظر الطيران في جميع دول العالم تقريباً بسبب إنتشار وباء "كورونا".
وعلم ”الخليج 365” أن فايلر رحّب بتجديد عقده مع الأهلي لكنه طلب أن يكون التفاوض مع وكيل أعماله مثلما حدث عند التعاقد معه قبل سبعة أشهر تقريباً حينما تفاوض مسئولو الأهلي مع الوكيل قبل أن يتم عقد جلسة مع فايلر والتعاقد معه.
وقال مصدر في الاهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلي سيقوم بالتفاوض مع شاسا المتواجد في المانيا حالياً من خلال "الفيديو كونفرانس" وسيبحث مطالب فايلر ثم يعرضها على محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط للكرة بالاهلي التى يترأسها محسن صالح قبل أن يتم إعلان التجديد رسمياً ، وأوضح المصدر أن الأمور شبه محسومة بين الاهلي وفايلر على التجديد بعدما رحّب المدير الفني بفكرة البقاء في القلعة الحمراء لرغبته في إستمرار مسيرة الإنتصارات التى بدأها مع الفريق وتحقيق نجاحات وبطولات في أول تجربة له خارج أوربا بعدما سبق له التدريب في سويسرا وبلجيكا.
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