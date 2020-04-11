شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم أحمد فهمى.. نجوم تركوا الرياضة من أجل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأضواء والشهرة تطاردهم منذ الصغر هذا هو حال عدد من نجوم الفن ، حيث عرفت الشهرة طريقها إليهم منذ الصغر، ليس عن طريق الفن، بل عن طريق الرياضة، وبالتحديد من بوابة كرة القدم، ولولا تغيير اهتماماتهم ومسارهم فى الحياة لكان لهم شأن أخر فى كرة القدم.

ومن أبرز هؤلاء الفنانين ممن مارسوا كرة القدم ، ثم اتجهوا للوسط الفنى ، نور الشريف وتامر حسنى حيث كانا ضمن صفوف الناشئين بنادى الزمالك ويوسف الشريف بالنادى الأهلى.

واخر من أعلن أنه كان لاعبا فى صفوف القلعة الحمراء هو الفنان أحمد فهمى ، ومن قبله حسن شاكوش والذى كان لاعبا فى صفوف الاسماعيلى و الاهلى ايضا

احمد فهمى

أكد الفنان أحمد فهمي أنه لعب في الأهلي منذ كان عمره 8 سنوات، ولمدة 3 سنوات وتدرب تحت قيادة الأهلاوي فوزي سكوتي، ورحل بسبب عدم قناعة الثنائي صفوت عبد الحليم وعلي الحلو بقدراته الكروية.

أضاف في تصريحات تليفزيونية ، أنه رحل بعد ذلك للزمالك ثم انتقل للصيد وختم مسيرته الكروية في عمر 19 سنة بنادي الشرقية للدخان.

حسن شاكوش

قال مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، إنه كان لاعب كرة قدم فى الإسماعيلى، ثم انتقل للمصرية للاتصالات، ثم الداخلية، قبل أن ينتقل للأهلى، ويتوقف نهائيًا، ويتوجه للغناء بالمهرجانات، مستطردًا :"كنت بلعب مدافع مساك، وأنا أهلاوى إسمعلاوى، وكانوا يشبهونى دائمًا بالكابتن عماد النحاس وإبراهيم سعيد، وكان الأخير مثلى الأعلى، ولقب شاكوش جاء من خلال لعبى كرة القدم، حيث كنت مدافع شرس".

احمد السقا

بدأ حياته لاعب كرة قدم في صفوف النادي الأهلي، ووصل إلى فريق تحت 16 سنة، وبعد ذلك بدأ مشواره الفني في التمثيل.

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يوسف الشريف

لعب في بداية حياته في صفوف نادي الجلاء، ومن بعدها انتقل إلى النادي الأهلي، وقدم فيلم "العالمي" وأظهر في الفيلم مهاراته العالية وقدرات كبيرة في كرة القدم.

تامر حسنى

لعب في البداية بناشئي الزمالك، ثم انتقل إلى الأهلي قبل أن يتحول للغناء.

كريم فهمى

كشف الفنان كريم فهمي إنه لعب لنادي الزمالك 9 سنوات، وللأهلي سنتين من فترة البراعم حتى مرحلة الناشئين ، وقال أنه يعشق ويشجع النادي الأهلي. وأوضح أنه انضم لمنتخب الناشئين الذي كان يدربه وقتها الكابتن إبراهيم يوسف نجم الزمالك الراحل.

أحمد صلاح حسنى

لاعب الأهلى السابق والذى ترك الملاعب واتجه إلى أضواء السينما والتليفزيون، وشارك بالكثير من الاعمال السينمائية والتليفزيونية .

نور الشريف

كان نور الشريف من أبرز الفنانين الذين خطفهم الفن من الرياضة، سبق وتم اختياره للعب رسميا فى صفوف نادى الزمالك ضمن الناشئين فى جيل العمالقة حمادة إمام ويكن حسين، إلا أن أحد المخرجين رأى أنه من الأفضل أن يكون ممثلاً فتوجه إلى المسرح ومنه إلى السينما والتليفزيون.