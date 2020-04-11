شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام : 6 ملايين جنيه مستحقات الحكام المتبقية بعد صرف 3.6 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن المستحقات المتبقية للحكام تصل إلى 6 ملايين جنيه ، بمختلف الأقسام بعد صرف 3.6 مليون جنيه الأسبوع الماضي.

تابع مسئولو الجبلاية أن اللجنة الخماسية وعدت الحكام بصرف المستحقات المتبقية على دفعات أيضا خلال الأيام المقبلة.

أكد جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، أنه سيتم تعيين رئيس جديد للجنة الحكام خلفا لجمال الغندور رئيس اللجنة المستقيل، فور إستئناف مسابقة الدورى العام.

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة لا يمكنه تعيين رئيس حالى للجنة فى ظل عدم تحديد موعد استئناف الدورى، موضحا أن سبب استقالة الغندور هى الحصول على راتب شهرى دون عمل، لذا لا يرغب اتحاد الكرة فى أن يتكبد مرتبات للجنة الحكام الجديدة دون عمل فى الوقت الحالى.

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على صعيد متصل، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن تأجيل المباراة وفر للجنة المسابقات 10 أيام على الأقل يمكن إقامة مباريات فى الدورى خلالها، حال السيطرة على فيروس كورونا والحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزارة الصحة باستئناف النشاط.

وتلقى اتحاد الكرة تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، تفيد بتأجيل مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى أمام كينيا في الجولة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، والمقرر لها في الفترة من 1 حتى 9 يونيو المقبل، في إطار الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.