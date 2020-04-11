كريستيانو رونالدو يوجه رسالة جديدة لمواجهة كورونا

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الحالي، دعوه للعالم بأثره، للتعاون والتكاتف معا لمواجهة الأزمات التي نمر بها في الفتره الحاليه وخاصة بعد أزمة فيروس كورونا التي هددت الكثير من البلدان.

وكتب رونالدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قائلا: " في ظل اللحظات العصيبة التي يمر بها عالمنا الأن، من المهم أن نتحد معا وندعم بعضنا البعض،

هيا بنا نفعل ما يمكننا فعله للمساعده، وراء الكمامة، لاتستسلم".

يذكر أن رونالدو فد قدم الكثير من الدعم المتدي والمعنوي فب الفترة الماضيه من أجل القضاء علي فيروس كورونا ومواجهة انتشاره، حيث تبرع بمبالغ ماليه ومعدات طبيه للبرتغال وإيطاليا لمواجهة الأزمةوالراهنة.