شكرا لقرائتكم تقرير لـ جوميز بأسماء حراس المرمى المطلوبين للإسماعيلي في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز ، تقريراً مفصلا بأسماء حراس المرمى الذى يرغب الجهاز الفني في التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بغية حسم هذا الملف سريعاً ،واستغل سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الاسماعيلى فترة الحظر المنزلى لمشاهدة مباريات حراس مرمى فى الدوري المصرى تمهيداً لاختيار أفضلهم للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

واستقر مسئولو الدراويش على التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فى الصيف لتدعيم هذا المركز فى ظل عملية التدوير التى يقوم بها سعفان الصغير بين الثنائى محمد مجدى ومحمد فوزى حارسا الفريق الأصفر ، ورغم أن مدرب الحراس كان يرفض فكرة التعاقد مع حارس جديد إلا أن تذبذب مستوى الحارسان دفعه للتفكير فى التعاقد مع حارس ثالث .

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حدد مسئولى النادى الاسماعيلى مواصفات خاصة لحارس المرمى الذى سوف يتم التعاقد معه حيث يشترط مسئولى الدراويش أن يكون الحارس صغير السن ليستطيع إفادة الفريق الاصفر لسنوات طويلة كما يرى مسئولى الاسماعيلى أنه لا يجب أن يكون الحارس الجديد مشهوراً حتى لايثير أزمات فى الفريق حال وضعه على دكة البدلاء لبعض فترات، بالإضافة لإمتلاكه خبرة قوية فى الدوري الممتاز لتفادى التعاقد مع حارس لا يتحمل ضغوط الجماهير.

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى ، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن ، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق ، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16