مرتضى منصور يوجه رسالة لأحمد شوبير

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود علاء، نجم خط دفاع فريق الكرة بالنادي جدد تعاقده مع النادي على بياض.

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي عبر شاشة قناة الزمالك: «محمود علاء وقع على 4 نسخ لتجديد تعاقده مع النادي».

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وواصل: «أتمنى أن يكف الإعلامي أحمد شوبير عن الحديث عن عدم تجديد محمود علاء للزمالك».

وكانت قناة الزمالك قد قامت بنشر عقد محمود علاء مع الزمالك وتوقيعه على بنود التجديد.