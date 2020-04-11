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"السفر و الرسم و البيانو و الرقص" هوايات تجمع نجمات الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  يبدو أن نجمات الرياضة لم تقتصر هوايتهن داخل الملاعب و الصالات فقط ، بل لهم أيضا هوايات مختلفة بجانب ممارسة الألعاب المختلفة التى يتميزون فيها و يحصدوا من خلالها على الألقات .

بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر  لهوايات  نجمات الرياضة و التى إجتمع بعضهن على الرسم و الرقص و عزف البيانو و السفر .

و يرصد الخليج 365 أبرز هوايات نجمات الرياضة المختلفة فى التقرير التالى :

نهلة سامح كابتن فريق سيدات طائرة الأهلى تعشق  الرسم .

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مريم مصطفى  ليبرو طائرة الأهلى تحب  السفر .

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رنيم أيمن  محترفة الدورى الإسبانى فى كرة القدم بنادى سنتياجو ال مايور إكس تحب سماع الأغانى.

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ندى حافظ نجمة السلاح أكدت على عشق  البيانو.

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 دعاء غباشى نجمة الطائرة تعشق الصيد .

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 رحاب جمعة محترفة كرة اليد فى لدورى الفرنسى تحب التصوير .

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بينما بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى تعشق  الرسم و التلوين .

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أما ياسمين نوح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك تحب السفر و الشوبينج.

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فيما تحب نصرة عيد لاعبة يد الأهلى ..قعدة الصحاب .

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يسرا حلمى نجمة تنس الطاولة تحب  البيانو و الرسم .

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دعاء حلمى نجمة اليد فى الأهلى تحب  عزف الكمان .

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نادين السلعاوى محترفة السلة فى أمريكا تعشق السينما .

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يارا شحاتة لاعبة يد الأهلى تحب  التمثيل .

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سارة عاصم نجمة الكاراتيه تحي عزف  البيانو .

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مى هشام كابتن  يد الأهلى السابقة تحب  الرقص .

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دعاء محمد نجمة لاعبة طائرة الزمالك السابقة تحب الرقص .

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نوران جوهر بطلة الإسكواش تحب  الرسم و الشوبينج .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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