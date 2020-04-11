"السفر و الرسم و البيانو و الرقص" هوايات تجمع نجمات الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمات الرياضة لم تقتصر هوايتهن داخل الملاعب و الصالات فقط ، بل لهم أيضا هوايات مختلفة بجانب ممارسة الألعاب المختلفة التى يتميزون فيها و يحصدوا من خلالها على الألقات .
بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر لهوايات نجمات الرياضة و التى إجتمع بعضهن على الرسم و الرقص و عزف البيانو و السفر .
و يرصد الخليج 365 أبرز هوايات نجمات الرياضة المختلفة فى التقرير التالى :
نهلة سامح كابتن فريق سيدات طائرة الأهلى تعشق الرسم .
مريم مصطفى ليبرو طائرة الأهلى تحب السفر .
رنيم أيمن محترفة الدورى الإسبانى فى كرة القدم بنادى سنتياجو ال مايور إكس تحب سماع الأغانى.
ندى حافظ نجمة السلاح أكدت على عشق البيانو.
دعاء غباشى نجمة الطائرة تعشق الصيد .
رحاب جمعة محترفة كرة اليد فى لدورى الفرنسى تحب التصوير .
بينما بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى تعشق الرسم و التلوين .
أما ياسمين نوح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك تحب السفر و الشوبينج.
فيما تحب نصرة عيد لاعبة يد الأهلى ..قعدة الصحاب .
يسرا حلمى نجمة تنس الطاولة تحب البيانو و الرسم .
دعاء حلمى نجمة اليد فى الأهلى تحب عزف الكمان .
نادين السلعاوى محترفة السلة فى أمريكا تعشق السينما .
يارا شحاتة لاعبة يد الأهلى تحب التمثيل .
سارة عاصم نجمة الكاراتيه تحي عزف البيانو .
مى هشام كابتن يد الأهلى السابقة تحب الرقص .
دعاء محمد نجمة لاعبة طائرة الزمالك السابقة تحب الرقص .
نوران جوهر بطلة الإسكواش تحب الرسم و الشوبينج .
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