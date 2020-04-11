شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..وزير الرياضة يتفقد مراكز الشباب بمحافظتى القاهرة و الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم اليوم أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة بجولة تفقدية لعدد من مراكز الشباب بمحافظتى القاهرة و الجيزة ، و تفقد عملية التعقيم ، و الغلق للأنشطة الرياضية والشبابية بها .

ومن المقرر أن يتابع الوزير عملية مساهمة مراكز الشباب فى صرف المعاشات و الرواتب الشهرية ، للتسهيل على المواطنين ومنع التكدس و الزحام ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، وهى الاتصالات و القوى العاملة و التضامن الاجتماعى .

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كان وزير الرياضة أعلن أنه تم تعقيم المراكز على مستوى الجمهورية، والتى وصلت إلى 4333 مركز شباب، عن طريق ما يقرب من 50 ألف شاب من ضمنهم شباب الكشافة ومتطوعى الشباب بمراكز الشباب ومجموعات شباب يدير الشباب، بالإضافة إلى العالمين فى المراكز، وذلك من خلال مدير مديريات الشباب والرياضة بكل المحافظات، وذلك يعكس الحث الوطنى لدى الشباب بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار صبحى إلى أن الوزارات تعمل بشكل متكامل فى ضوء أزمة كورونا، موضحا أن وزارة الشباب والرياضة تنسق مع وزارة الصحة فى كل المجريات، وجرى التنسيق على أن تكون المدن الشبابية ومراكز التعليم بمثابة مستشفيات عزل، حيث يوجد 8 مدن شبابية ومراكز التعليم المدنى جاهزة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا، وأن جميع مراكز الشباب والمدن الجامعية على استعداد لأى تكليف من الحكومة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن جميع الوزارات يتعاملون بشكل متكاتف وتنسيقى للمرور من هذه الأزمة، وكشف أن هناك بعض الأماكن يتم تجهيزها حاليا من قبل وزارة الصحة.