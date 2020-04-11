هل تكون لمصلحة الأهلي والزمالك؟ قرار من اتحاد الكرة بشأن لاعبي شمال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر قرارًا بأحقية كل ناد في الموسم المقبل قيد أربعة لاعبين أجانب.

وبحسب صحيفة "الرياضية" المغربية على "تويتر"، فإن اتحاد الكرة المصري أوصى بمعاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين بداية من الموسم المقبل.

هذا القرار سيكون لمصلحة كل من الأهلي والزمالك حيث يمتلك الفريق الأحمر ثنائي من شمال أفريقيا وهما التونسي علي معلول والمغربي المعار لصفوف الاتفاق السعودي وليد أزارو.

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في المقابل، يمتلك الزمالك ثلاثة لاعبين من شمال أفريقيا وهم التونسي فرجاني ساسي والمغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.

وبذلك سيكون هذا القرار أشبه بما حدث في الدوري التونسي حيث استفاد نادي الترجي من هذا البند لتكون أغلب قوامه الحالي من الدوري الجزائري.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أصدر قرارًا قبل بداية الموسم الحالي بمعاملة لاعبي شمال أفريقيا بجانب السوريين والفلسطينيين كمحليين لمدة موسم واحد فقط.