محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر قرارًا بأحقية كل ناد في الموسم المقبل قيد أربعة لاعبين أجانب.
وبحسب صحيفة "الرياضية" المغربية على "تويتر"، فإن اتحاد الكرة المصري أوصى بمعاملة لاعبي شمال أفريقيا كمحليين بداية من الموسم المقبل.
هذا القرار سيكون لمصلحة كل من الأهلي والزمالك حيث يمتلك الفريق الأحمر ثنائي من شمال أفريقيا وهما التونسي علي معلول والمغربي المعار لصفوف الاتفاق السعودي وليد أزارو.
في المقابل، يمتلك الزمالك ثلاثة لاعبين من شمال أفريقيا وهم التونسي فرجاني ساسي والمغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.
وبذلك سيكون هذا القرار أشبه بما حدث في الدوري التونسي حيث استفاد نادي الترجي من هذا البند لتكون أغلب قوامه الحالي من الدوري الجزائري.
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري أصدر قرارًا قبل بداية الموسم الحالي بمعاملة لاعبي شمال أفريقيا بجانب السوريين والفلسطينيين كمحليين لمدة موسم واحد فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تكون لمصلحة الأهلي والزمالك؟ قرار من اتحاد الكرة بشأن لاعبي شمال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.