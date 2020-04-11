إلغاء بطولة كأس الأبطال الدولية رسميا بسبب فيروس كورونا

كشف منظمي بطولة كأس الأبطال الدولية للأندية، عبر الحساب الرسمي لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أنه تقرر إلغاء النسخة الحالية من البطولة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي كان من المقرر إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الصيف المقبل.

وقد جاء الاعلان عن إلغاء البطولة للتصدي لفيروس كورونا والذي يمثل ضربة اقتصادية جديدة للأندية التي كانت ستشارك بالبطولة، حيث أنها تحصل على أكثر من 15 مليون يورو، مقابل المشاركة فيها، كما أنه سيحرم من متابعة المواجهة المنتظرة بين ريال مدريد، وغريمه التقليدي برشلونة، والتي كان من المقرر إقامتها في لاس فيجاس

ولم يقتصر قرار الإلغاء للمباريات الكروية على تلك البطولة الدولية فقط وإنما أيضا تم الغاء العديد من المباريات والمواجهات القارية بمختلف بلدان العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.