شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدنى جديد للاعبى حرس الحدود خلال المرحلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الفنى لفريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم برنامج بدنى جديد برفقة الجهاز المعاون له لارسالة الى اللاعبين خلال المرحلة المقبلة عقب تجديد توقف النشاط الرياضى .

وحرص محمد حليم على وضع برنامج يساعد اللاعبين على الحفاظ للياقتهم البدنية خلال فترة التوقف و عدم زيادة الوزن لحين العودة الى التدريبات الجماعية و المباريات .

أجرى محمد حليم أتصالات مكثفة مع لاعبى الفريق المصابين خلال الفترة الماضية لمتابعة التدريبات الاستشفائية التى يقومون بيها خلال تواجدهم فى المنزل بعد تجميد النشاط الرياضي بسبب وباء "كورونا" ، ويأتى هذا ضمن المتابعة التي يقوم بها الجهاز الفنى لمعرفة مدى الشفاء من الاصابة وموعد رفع الحمل البدنى لديهم للحفاظ على اللياقة البدنية لكل لاعب.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الماضي وحتى يوم 14 أبريل الجاري وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.