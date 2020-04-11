شكرا لقرائتكم خبر عن فيرنانديز يكشف أسباب انتقاله إلى مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف البرتغالى برونو فيرنانديز، عن السبب الذى أقنعه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسافر النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد، إلى البرتغال لمشاهدة فيرنانديز أثناء فترة الانتقالات الشتوية، قبل أن يحسم صفقة اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، مقابل 68 مليون جنيه إسترلينى من سبورتينج لشبونة.

وقال فيرنانديز، فى حديثه إلى موقع مانشستر يونايتد الرسمى: «بالنسبة لى، أهم سبب كان بوضوح هو ثقة المدرب، كنت بحاجة لمعرفة ما إذا كنت سأحظى بدعم المدرب أم لا، ففى بعض الأحيان عندما تغير النادى، لا يكون المدرب يرغب فى تواجدك فى جميع الأوقات».

وأضاف: «لم آت إلى هنا لرغبة المدرب فى مشاركتى فقط، بل لشعورى بثقة المدرب، فأنت تنضم للنادى كونك خيار المدرب، وكونه يحتاج إليك، ولا تنضم للنادى وتطلب بعدها من المدرب مشاركتك فى المباريات».

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وتابع فيرنانديز: «بالتالى كان الأمر الأهم بالنسبة لى هو ثقته فى، فإذا تواجدت الثقة، ستعمل باقى العوامل، أحتاج للعمل كى أغزو مكانى وأشارك فى المباريات».

وواصل: «كان من السهل للغاية الانضمام لمانشستر يونايتد، فمنذ صغرى كان ذلك حلما بالنسبة لى أن أقوم بتلك الخطوة، وأن أذهب إلى الدورى الإنجليزى الممتاز عبر اليونايتد هو أمر مثالي».

واستكمل البرتغالى: «كنت أتابع مانشستر يونايتد باهتمام أكبر بسبب كريستيانو رونالدو، وهذا أمر طبيعى فعندما تملك لاعبا برتغاليا فى نادٍ ما، فأنت تنظر إليه أكثر من باقى الأندية».

وتابع: «لكن فى تلك اللحظة، بدأت أنظر إلى مانشستر بصورة مختلفة، نعم أنت ترى كريستيانو ولكن هناك أيضًا بول سكولز وواين رونى وراين جيجز وروى كين وقبلها إيريك كانتونا».

وأتم برونو فيرنانديز: «هناك الكثير من اللاعبين ورود فان نيستلروى، أحتاج لساعات لذكر لاعبى اليونايتد، وهناك نانى أيضًا الذى لعبت بجواره».