شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة نادي ليفربول مصاب بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وسائل إعلام بريطانية، إصابة أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، السير كيني دالجليش، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19».
وأصدر نادى ليفربول الإنجليزي، بيانا صادما لجماهيره أكد فيه على إصابة أسطورة النادى كينى دالجليش،69 عاما، بعد إيجابية الإختبارات التي خضع لها.
وقبل دخوله المستشفى اختار دالجليش أن يعزل نفسه طوعًا لفترة أطول من الفترة الموصى بها مع عائلته، وكان يحث الجميع على اتباع الحكومة ذات الصلة وإرشادات الخبراء في الأيام والأسابيع المقبلة.
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