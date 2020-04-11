شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: محمود علاء جدد للزمالك على بياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود علاء، نجم خط دفاع فريق الكرة بالنادي جدد تعاقده مع النادي على بياض.
وأضاف حازم إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "محمود علاء وقع على 4 نسخ لتجديد تعاقده مع النادي، أتمنى أن يكف الاعلامي أحمد شوبير عن الحديث عن عدم تجديد محمود علاء للزمالك".
وكانت قناة الزمالك قد قامت بنشر عقد محمود علاء مع الزمالك وتوقيعه على بنود التجديد.
وحرص مرتضى منصور على تجديد عقد محمود علاء من أجل تحفيز اللاعب على مواصلة جهوده وعطاءه مع الفريق، حيث يُعد من أبرز العناصر الأساسية التى ساهمت فى تتويج الأبيض بالبطولات خلال الفترة الماضية، ليحصل على الإشادة من مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، حيث أثنى على أداءه وجهوده مع الفريق منذ انضمامه لصفوف الأبيض، وذلك خلال جلسة تجديد التعاقد التي جاءت في منزله بحضور أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة النادى الأبيض، إلى جانب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة فى الوقت الذى أبدى فيه محمود علاء شكره لثقة مجلس إدارة ميت عقبة وإدارة الكرة به، مشددًا على أنه سيحاول دائمًا التطوير من نفسه ومستواه داخل الملعب حتى يكون عند حسن ظن الجميع دائمًا.
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