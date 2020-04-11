شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: أتمنى انضمام حازم إمام لقناة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ينضم حازم إمام نجم الكرة المصرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للعمل بقناة النادي الرسمية.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "أتمنى أن يكون الامبراطور ضمن فريق التحليل بالقناة، فهم أبن النادي وهي قناته وليست قناة مرتضى منصور".

وواصل مرتضى في رسالة لحازم إمام:" شرف بيتك، وأتمنى أن نراك دائماً على شاشة قناة الزمالك".

Advertisements

ويعد الثعلب الصغير واحد من أهم اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة والقلعة البيضاء بصفة خاصة، نظرا لمهارته الكبيرة التي خطفت قلوب الجماهير بالإضافة إلى دماثة خلقه التي جعلته معشوق من كل الجماهير بمختلف الانتماءات.