شكرا لقرائتكم جمال علام يعلن ترشحه لرئاسة الجبلاية ويؤكد: ما ينفعش اترشح على مقعد اخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، ترشحه علي منصب رئيس الجبلاية حال إجراء انتخابات للاتحاد ، مشيراً إلي أنه كان رئيس اتحاد الكرة من قبل وليس من المعقول ان يترشح على مقعد أخر.

وأكد جمال علام فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت ، أنه يلوم على اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية حاليا عدم التواصل مع الجمعية العمومية بشكل مباشر، موضحا أن اللائحة الجديدة لا يوجد بها تعديل جوهرى لإصلاح الكرة المصرية ولابد من التواصل مع الأندية قبل اقرار اللائحة الجديدة.

وقال علام ، أنه يتقدم بالشكر للدولة المصرية على الاجراءات التى تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه فى حالة اجراء الانتخابات سيترشح على مقعد رئيس الجبلاية لأنه كان رئيس اتحاد الكرة وليس من المعقول ان يترشح على مقعد أخر.

وقررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بالاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تطبيق بند الـ8 سنوات فى اللائحة الجديدة للجبلاية التى يجرى حاليا إعدادها على أن يتم عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية فى شهر يونيو المقبل.

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ودارت مناقشات بين أعضاء اللجنة الخماسية للجبلاية وسارة ساليمون مندوبة الفيفا، حول بند الـ8 سنوات وكيفية تطبيقه، ليتم الاتفاق بشكل نهائى على تواجد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر أرجعى بحيث يطبق على أعضاء مجلس الجبلاية السابق.

فى شأن مختلف، وضع مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، اكثر من سيناريو لعودة مسابقة الدوري العام في ظل رفض اللجنة فكرة الغاء الدوري للموسم الجاري 2019 - 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا ، لا سيما بعد قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ، بتأجيل مباراة منتخب مصر امام كينيا في تصفيات امّم افريقيا 2021 والتي كان مقررا لها يونيو المقبل ، بجانب قرارات الفيفا بتمديد عقود اللاعبين لحين انتهاء الموسم الحالي أيا كان موعد الانتهاء .

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن هناك فرصة كبيرة لاستئناف مسابقة الدورى العام حتى يوم 10 يونيو المقبل، بعد تأجيل مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى الجولة الخامسة بتصفيات أمم أفريقيا 2021، على أن ينتهى أواخر أغسطس المقبل.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنهم يضعون يوم 15 مايو المقبل موعدا مبدئيا لاستئناف بطولة الدورى، لكن تأجيل المباراة منحهم فرصة جديدة لاستئناف الدورى حتى يوم 10 يونيو على أن ينتهى فى أغسطس، خاصة أن اتحاد الكرة لا يرغب فى إلغاء الموسم الجارى.

كما يفكر اتحاد الكرة في منح فرصة لانتهاء الموسم الجاري حتي شهر سبتمبر اذا استلزم الأمر، علي ان ينطلق الموسم الجديد اواخر نفس الشهر علي أن تعتبر فترة التوقف الحالية بمثابة فترة الراحة بين الموسمين ، في ظل الراحة السلبية التي يحصل عليها اللاعبون حاليا .