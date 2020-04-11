شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لحازم إمام: حظك كان وحش معايا مرتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة لحازم إمام، نجم الكرة المصرية السابق، خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة، موجها حديثه لحازم إمام: "حظك سيىء معي، وفي مناسبتين مش مناسبة واحدة"

وأوضح رئيس الزمالك:" الأولى عندما اعتزلت اللعبة في 2008 قبل أن أتولى رئاسة النادي، والثانية حينما قمت بدخول انتخابات في قائمة ضد قائمتي".

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن حازم إمام شخص مهذب للغاية وخجول وموهبة كبيرة افتقدتها الملاعب، مشيراً إلى حبه الشيد والعلاقة المميزة التي كانت تجمعه بوالده حمادة إمام.

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ويعد الثعلب الصغير واحد من أهم اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة والقلعة البيضاء بصفة خاصة، نظرا لمهارته الكبيرة التي خطفت قلوب الجماهير بالإضافة إلى دماثة خلقه التي جعلته معشوق من كل الجماهير بمختلف الانتماءات.

ولعب حازم إمام دورا حاسما في فوز المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا 1998 حيث صنع الفارق من خلال صناعته للأهداف بالإضافة لإ حرازه ركلة الجزاء الحاسمة في مباراة دور الثمانية.

كما لعب حازم إمام دور البطولة في فوز الزمالك على الأهلي بمباراة القمة بالدوري موسم 2001 -2002 التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقاد حازم إمام الزمالك للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002، وكان أحد العناصر الحاسمة في حصد المارد الأبيض لتلك البطولة.

ونظرا لمهارات الثعلب الصغير الكبيرة أطلقت عليه جماهير الزمالك لقب امبراطور الكرة المصرية.