شكرا لقرائتكم تقارير: "كاف" يصل لقرار بتأجيل منافسات نصف نهائي دورى الأبطال لأجل غير مسمى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية، عن توصل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، لقرار رسمى بتأجيل منافسات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ذكرت شبكة قنوات "بى ان سبورتس"، أن الاتحاد الأفريقى، استقر على تأجيل نصف نهائي البطولتين، لأجل غير مسمي، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

كان المغربى عبد المنعم باه، سكرتير الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، قد ألمح إلى إمكانية تأجيل منافسات بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمي، فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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قال باه فى تصريحات إعلامية،:"الوضع غير مستقر فى البلدان الأفريقية، فى ظل تزايد أعداد الإصابات، بفيروس كورونا، على الرغم أن أفريقيا تعد أفضل نسبيا من غيرها، إلا أننا نتعامل بحذر مع هذا التهديد".

أضاف سكرتير الكاف قائلا:"حتى الأن لم نتخذ قرارا، بشأن لعب المباريات المتبقية فى البطولتين بموعدهم، ولكن من الوارد جدا أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، بتأجيل مباريات دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

جدير بالذكر أن، الاتحاد الأفريقى حدد، الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، لإقامة دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، وعلى مستوى الكونفدرالية، يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، في توقف جميع المسابقات المحلية والقارية، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.