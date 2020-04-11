شكرا لقرائتكم الحضرى يتراجع : غير نادم على فترة لعبى للزمالك وابنته :ما حصلش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والزمالك السابق، تصريحاته المتعلقة بالفترة التى قضاها داخل أسوار القلعة البيضاء، حيث قال السد العالى فى حواره ببرنامج "ابلة فاهيتا" عبر شاشة "أون" إنه غير نادم على انضمامه لصفوف الفارس الأبيض، إلا أن ابنته "شهد" التى ظهرت معه فى البرنامج أكدت أن والدها ندم على تلك الفترة.

وكان الحضرى ظهر فى لقاء تليفزيونى منذ أيام، وأثار اللاعب جدلاً بعد التصريحات التى خرج بها، والتى أكد خلالها أنه يتمنى أن يمحو من تاريخه فترة لعبه للزمالك، قبل أن يعتذر لجماهير الفارس الأبيض ونشر مقطع فيديو يظهر فيه مع طارق حامد لاعب الزمالك، ليقدم اعتذارًا لنادى الزمالك، على خلفية التصريحات التى أدلى بها مؤخرًا والتى أغضبت جماهير القلعة البيضاء.

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وقال الحضري في مقطع الفيديو: "يمكن في ناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير النادي الأبيض".

وأضاف الحضري: "أي شخص قام بتحوير حديثي التليفزيوني بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ لحديثي ولا أساس له من الصحة، وجماهير الزمالك على رأسي من فوق"، متابعًا: "هي مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هي علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة".