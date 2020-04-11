شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: عفت نصار سيعود للظهور على شاشة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأضاف رئيس النادي الأبيض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "لا يمكن أن يمنع أحداً أبناء الزمالك من التعبير عن أرائهم ووجهات نظرهم، عفت نصار سيظهر على شاشة قناة الزمالك يوم الاثنين المقبل".

كشف عفت نصار نجم الزمالك السابق عن مفاجأته بقرار منع ظهوره على قناة الزمالك قائلا: "فوجئت بقرار منعي من الظهور على شاشة قناة الزمالك، بعد لقائي الأخير على القناة عبر برنامج أخبارنا".

وأضاف: "كان هناك اتفاق على الظهور مرة أخرى خلال الأيام المقبلة من خلال نفس البرنامج على قناة الزمالك، ولكنني فوجئت بتأجيلها".

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واختتم: "أوجه الشكر إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر دعمه ومساندته لي بتصريحاته بظهوري قريبًا على القناة وعدم قدرة أحد لمنعي من ذلك".

وكان عفت نصار قد أعلن عبر حسابه على الفيس بوك بقرار منعه من الظهور على قناة الزمالك موجهًا الاتهام إلى أحمد شوبير وأيمن سالم ومحمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي.