شكرا لقرائتكم غريب: قرار الجبلاية بتقليص اللاعبين الأجانب يفيد المنتخب الاولمبي لهذه الاسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، أن قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى المصرى الموسم المقبل إلى 3 فقط بدلا من 4، وكذلك إلغاء قرار اعتبار لاعب من شمال افريقيا كلاعب محلى، يفيد المنتخب الأوليمبى بشكل كبير حيث سيمنح لاعبيه فرصة كبيرة للمشاركة فى الدورى بشكل اساسى، كما يساعد على ظهور وجوه جديدة من مواليد 97 و98 وهو ما يفيد المنتخب بشكل كبير قبل أولمبياد طوكيو.

ويتمسك اتحاد الكرة بتطبيق لائحة شئون اللاعبين فى الموسم المقبل، والتى تم إرسالها إلى الأندية قبل انطلاق الموسم الجارى، وتحديدا فيما يتعلق باللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز.

وأرسل اتحاد الكرة لائحة شئون اللاعبين إلى جميع الأندية، وتضمنت عدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب كحد أقصى لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021.

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فى السياق ذاته، تسيطر حالة من الغموض حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الدورى المصرى فى الموسم المقبل، خاصة أن اتحاد الكرة أعلن مطلع الموسم الجارى أنه يحق لكل ناد التعاقد مع لاعب واحد من شمال أفريقيا أو سورى أو فلسطينى على أن يتم اعتباره كلاعب محلى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى.

ونظرا لتوقف الدورى فى الوقت الحالى وعدم وضوح الرؤية حتى الآن حول مصيره سواء بالاستكمال أو الإلغاء، بدأت تظهر على الساحة تساؤلات حول مصير لاعبى شمال أفريقيا فى الموسم المقبل، وهل سيتم اعتبارهم محليين فى الموسم المقبل حال الغاء الدورى هذا الموسم او تمديد القرار لموسم آخر.

فى هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة أن قرار اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى سارى لمدة موسم واحد فقط هو الموسم الجارى، ولا توجد نية لمد القرار للموسم المقبل سواء تم استكمال الدورى هذا الموسم أو تم الغاؤه.

وتابع أن اتحاد الكرة أخطر الأندية مطلع الموسم الجارى أن اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا كلاعب محلى، لمدة موسم واحد فقط، وعلى الأندية أن توفق أوضاعها وفقا لهذا القرار، موضحا أن اتحاد الكرة لا ينوى مد القرار حتى فى حالة إلغاء الدورى.