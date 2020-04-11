شكرا لقرائتكم الحضرى يفضح غيرة زوجته مع ابله فاهيتا: "زعقت لى بسبب المعجبات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السد العالى عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى والأهلى والزمالك، السبب الذى دفع زوجته صابرين لتعنيفه فى وقت سابق، قائلاً: "زعقت لى بسبب أحدى المعجبات".

أضاف الحضرى خلال تصريحاته فى برنامج "أبلة فاهيتا" عبر شاشة أون، إنه يرتبط بعلاقة حب وصداقة مع زوجته، مشيرًا إلى إنها تعد من أهم عوامل النجاح فى مسيرته، نظرًا لدعمها الدائم له وتحملها الصعاب التى مر بها فى بداية مشواره.

وعن أعمال السحر والشعوذة و"جامايكا" الذى اشتهر به، قال الحضرى: "جامايكا الذي يتحدثون عنه، هو قربى من الله وصلاتى وتركيزى فى عملى والاهتمام بالتدريبات".

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كما تحدث السد العالى عن أفضل مباراة خاضها فى تاريخه، مؤكدًا إنها مباراة منتخب مصر أمام ايطاليا فى كأس القارات وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، لافتًا إلى أن جيجي بوفون حارس مرمى المنتخب الإيطالى، كان حريص على مصافحته وتبادل القمصان بعد اللقاء.

قائلاً: "أحتفظ بهذا القميص وكذلك حذائى الذى خضت به المباراة، كما أحتفظ بـ 38 تى شيرت وهو عدد البطولات التى حصدتها على مدار مسيرتى".

استضافت أبلة فاهيتا الحلقة الماضية النجم عمرو يوسف، تطرق فيها للعديد من الأمور التي تخصه، وخلال فقرة من فقرات البرنامج تتمثل فى سؤال إذا رفض الإجابة عليه ينفذ عقابا، وقام النجم عمرو يوسف بالعديد من الأمور الجديدة والمختلفة عليه، حيث نفذ عمرو يوسف العقاب بالقيام بقص حتة من شنبه، ثم أمسك صاجات وغنى لأبلة فاهيتا، بالإضافة إلى إعطائه ساعته لأبلة فاهيتا، وذلك لرفضه الإجابة على أسئلة من عينة "مين أرخم واحدة فى أصحاب كندة؟ وأجرك كام فى آخر مسلسل؟ وسعر الساعة التى يرتديها".

وكانت بدأت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "لايف من الدوبليكس"، على قناة ON، ورحبت بالجمهور في المنازل، قائلة:" فين أيام الجمهور في الدوبليكس وتشجعيهم و تسقيفهم تهدها كورونا حاجه مفعوصه قد كده متتشافش قاعدتنا كلنا على الكنبه "، وأذاعت أبلة فاهيتا أغنيتها الجديدة "الكوارنتينا" وشارك فيها مجموعة من النجوم.