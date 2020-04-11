شكرا لقرائتكم حازم إمام: كرول سبب ارتدائي القميص رقم 14 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الهولندي رود كرول، المدير الفني الأسبق للمنتخب القومي هو السبب في ارتباطه بالقميص رقم 14 على مدار مسيرته بالملاعب.

وأضاف حازم إمام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذي يقدمه طارق يحيى لاعب ومدرب القلعة البيضاء سابقا، عبر فضائية الزمالك، مساء الجمعة: "كرول طلب مني أن ارتدي القميص رقم 14 قبل انطلاق منافسات أمم أفريقيا بجنوب أفريقيا 1996 مؤكداً لي أن طريقة لعبي تشبه نظيرتها للنجم الهولندي كرويف".

وأضاف:" أعشق جمال عبدالحميد وهو سر ارتباطي أكثر بالرقم 14، ومع اعتزاله قال للجميع أنني سأكون خليفته في الملاعب".

ويعد الثعلب الصغير واحد من أهم اللاعبين على مدار تاريخ الكرة المصرية بصفة عامة والقلعة البيضاء بصفة خاصة، نظرا لمهارته الكبيرة التي خطفت قلوب الجماهير بالإضافة إلى دماثة خلقه التي جعلته معشوق من كل الجماهير بمختلف الانتماءات.

Advertisements

ولعب حازم إمام دورا حاسما في فوز المنتخب الوطني ببطولة أمم أفريقيا 1998 حيث صنع الفارق من خلال صناعته للأهداف بالإضافة لإ حرازه ركلة الجزاء الحاسمة في مباراة دور الثمانية.

كما لعب حازم إمام دور البطولة في فوز الزمالك على الأهلي بمباراة القمة بالدوري موسم 2001 -2002 التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقاد حازم إمام الزمالك للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002، وكان أحد العناصر الحاسمة في حصد المارد الأبيض لتلك البطولة.

ونظرا لمهارات الثعلب الصغير الكبيرة أطلقت عليه جماهير الزمالك لقب امبراطور الكرة المصرية.