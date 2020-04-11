الأهلي يواجه برشلونة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف عماد متعب نجم الأهلي السابق، عن اتفاقه مع نادي برشلونة الإسباني، لإقامة مباراة اعتزاله بحضور «البارسا» إلى القاهرة لمواجهة الأهلي، لكن تم إرجاء تحديد الموعد النهائي للمهرجان؛ نظراً لتوقف النشاط الرياضي في مختلف دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أيضاً أن تقوم الشركة الراعية للمهرجان بدعوة عدد من نجوم الكرة البرازيلية للمشاركة في مهرجان الاعتزال الذي سيشهد أيضاً وجود ومشاركة الجيل التاريخي لمنتخب مصر الفائز ببطولات الأمم الإفريقية، أعوام 2006 و2008 و2010.

ويعد قناص الأهلي السابق واحداً من أشهر هدافي الكرة المصرية عبر تاريخها، بفضل سلسلة الأهداف القاتلة التي أحرزها متعب خلال مسيرته، سواء مع الأهلي أو المنتخب الوطني أو عندما احترف في صفوف اتحاد جدة .

وأحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وإفريقية مع الأهلي، إضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية، وتوج مع المنتخب بثلاث بطولات للأمم الإفريقية أعوام 2006 و2008 و2010،ومع المنتخب الأول نجح في التتويج بثلاثة ألقاب متتالية لأمم إفريقيا في 2006 و2008 و2010.