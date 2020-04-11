محترفو الدراجات يرفضون خفض رواتبهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت رابطة المحترفين في رياضة الدراجات الهوائية والتي تتخذ من سويسرا مقراً لها، أي خفض شامل لرواتبهم في ظل فيروس كورونا المستجد والشلل الذي أصاب مجمل النشاطات الرياضية بسببه، مبقية المجال مفتوحاً أمام «تسوية» معينة مع الفرق.

وتمسكت رابطة «سي بي ايه» أمس الجمعة برفضها الخفض الشامل في ظل التوقف شبه الكامل لمنافسات الرياضة عالمياً في الفترة الراهنة، واحتمال إلغاء طواف فرنسا الدولي، أشهر سباق للدراجات الهوائية عالمياً، والذي من المقرر أن يقام بين 27 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز.

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وتضم الرابطة كل الدراجين المشاركين في السباقات الاحترافية. وسبق لعدد من الفرق الكبيرة في عالم هذه الرياضة، أن اعتمدت خفضاً للرواتب بنسب متفاوتة وصل بعضها إلى 80 بالمئة، لكن رئيس الرابطة الإيطالي جاني بونيو رفض تعميم ذلك على الجميع.

وقال بونيو «يجب أن يتم احترام القواعد. الاقتطاعات الكبيرة من الرواتب غير مقبولة في غياب دليل على أنه من غير الممكن الإيفاء بالعقود».

وأضاف «نحن ندرك الصعوبات التي يمكن للرعاة والفرق مواجهتها في هذه الفترة، لكننا سنبقى متيقظين لتفادي أي تكهنات، والحد من الصعوبات التي قد يواجهها الدراجون وعائلاتهم».