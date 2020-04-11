شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهات الموسمين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* انطلاقاً من دورالإعلام المهم، وإيماناً بدورالمهتمين بالشأن الكروي الإماراتي وخصوصاً دورينا، أطرح هذا الاجتهاد الذي يحتمل الصواب والخطأ بالنسبة إلى السيناريوهات المقترحة للموسمين الحالي والمقبل، كمساهمة متواضعة، للإخوة في اتحاد الكرة والرابطة في قرارهم المرتقب، كوننا كلنا في قارب واحد والنجاح لنا جميعاً في الأزمة الراهنة.

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* في إطار ثقافة «الأهم فالمهم» في البرمجة للموسمين والتي سترى النور قريباً.. الأهم هو التمثيل الوطني للمنتخب في الموسم القادم، والذي يعد أمراً حاسماً لكرة الإمارات، وهنا أعني التصفيات الآسيوية، والأهمية القصوى لاجتيازها وتذليل كل الأمور لأجلها، ومن ثم التحضير الجدّي لتصفيات لكأس العالم النهائية، التي ستكون منافساتها كسر عظم وشعارها «نكون أو لا نكون».. وبعد ذلك تأتي المشاركات المتبقية لبطولة آسيا ثم كل ما يتعلق بالموسم القادم، ومن الأهمية بمكان أن يدور فلك البرمجة في هذين الأمرين، علماً أن منافساتنا المحلية ستكون معنا إلى ما نهاية.

* أما عن السيناريوهات المحتملة للموسمين، وهو الحديث الدائر في الشارع الرياضي، فهناك ثلاثة سيناريوهات:

الأول وهو الإلغاء التام.. كأن نعود للوراء إلى منتصف سبتمبر الماضي، ونتحمل تبعاته وجميع الخسائر المالية والجهود الذاتية والجماعية لجميع الأندية من الدرجة الثانية إلى الأولى إلى دوري المحترفين.

والسيناريو الثاني، يقضي بالعودة في منتصف مايو المقبل لاستكمال الموسم، بعد تحسن الوضع الصحي، ولكن بدون جمهور مع أخذ كامل الاحتياطات والتدابير الصحية اللازمة، والتأكد من أن جميع اللاعبين والفنيين والإداريين لا يعانون أية أعراض، على أن يبدأ الموسم القادم كالذي مضى.

والسيناريو الثالث والأخير- الذي أراه مناسباً - فيتلخص في ما يلي أولاً: إرجاء كأس السوبر إلى الموسم بعد القادم، والاستعاضة عنها بكأس رئيس الدولة بين الظفرة والعين لينطلق بها الموسم المقبل، ثانياً: إلغاء بطولة كأس المحترفين، على أن تقوم الأندية بلعب وديات فيما بينها بأوقات تجمعات المنتخب، والتي نريدها مطولة لتحقيق الجاهزية للتصفيات واللعب مع فرق قوية، وثالثا: البرمجة لكأس رئيس الدولة للموسم الجديد كما هو معتاد، على أن تكون المباراة النهائية آخر الموسم، والجزء الأخير، أن ينهى الموسم الحالي (السبع جولات) أواخر أكتوبر، على أن يبدأ الموسم الجديد على كل الأصعدة (المحترفين والدرجة الأولى والدرجة الثانية) في منتصف نوفمبر من هذا العام إلى يونيو من العام المقبل بنظام المجموعتين على كل الصعد، ويهبط الأخير من المجموعتين ويصعد الأول والثاني من المجموعتين، على أن يلعبوا بنظام الذهاب والإياب في نصف النهائي والنهائي، وبهذا تتحقق البطولة الرئيسية بكل جدارة والهبوط عن استحقاق.