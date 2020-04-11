تأجيل أمم أوروبا للسلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، تأجيل بطولة الأمم الأوروبية من 2021 إلى 2022، بعد تأجيل أولمبياد طوكيو؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وكان مقرراً أن تقام البطولة من 2 إلى 19 من سبتمبر/ أيلول 2021.

وتقام الأدوار الأولى لبطولة كأس أمم أوروبا في مدينتي كولونيا الألمانية وميلانو الإيطالية، وتبليسي عاصمة جورجيا، وبراغ عاصمة التشيك، فيما تقام المرحلة النهائية بالعاصمة الألمانية برلين.