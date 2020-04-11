شكرا لقرائتكم خبر عن تصوير خاطئ للاعبي إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بن مي قائد بيرنلي الإنجليزي: إن الحكومة ووسائل الإعلام صورت اللاعبين الذين يتطلعون للقيام بدورهم خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد على أنهم أشرار. وأكد مي في عمود بصحيفة الجارديان: «تتعامل الصحافة السيئة مع الموقف باعتبار أن اللاعبين في مهنة مرموقة ما يجعل عناوين الصحف تتجه ضدنا ويتناسون الأعمال الخيرية التي نقوم بها في جميع أنحاء العالم».

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