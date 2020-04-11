شكرا لقرائتكم خبر عن «درون» تسلم الجائزة لمالكوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم البرازيلي مالكوم جائزة لاعب الشهر في الدوري الروسي لكرة القدم عن شهر مارس/ آذار عبر طائرة «درون».
وكان مالكوم لاعب نادي زينيت الروسي الحالي، وبرشلونة سابقاً، تألق بشكل لافت في شهر مارس/ آذار، قبل توقف المنافسات وفرض الحجر المنزلي من قبل السلطات الحكومية بسبب تفشي فيروس كورونا.
لكن نادي زينيت وجد طريقة لتسليم الجائزة للاعب عبر طائرة «درون» التي تستخدم عادة لمباريات كرة القدم.
وقال مالكوم: أريد أن أشكر جميع مشجعي زينيت على هذه الجائزة، أنا سعيد للغاية، شكراً لكم على تصويتكم لي، ولا تنسوا البقاء في المنازل.
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