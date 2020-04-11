«كوليت» تتأهب للتألق في الأوكس الأسترالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتأهب المهرة المملوكة لجودلفين «كوليت» للظهور بشكل مميز في سباق أستراليان أوكس ج1 بمضمار راندويك الذي ينطلق اليوم السبت، في أستراليا، وكانت «كوليت» بقيادة جلين بوس عرضت مؤهلاتها لسباق الأوكس بشكل مقنع بفوزها الأسبوع الماضي بسباق أدريان نوكس ج3 على نحو أظهرها كمهرة ذات موهبة نادرة.

يجتمع للحفل مجموعة قوية من مهرات جودلفين، حيث حصلت «كوليت» على فرصة لمنح الإسطبل فوزه الثالث بالفئة الأولى على نطاق العالم في عام تضررت فيه السباقات بشكل كبير بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان فوز «كوليت» الأخير هو الثالث لها على التوالي والأول لها في السباقات التحضرية، وكان الأروع في سجلها.

وقال المدرب جيمس كمنجز: «هناك الكثير من المكتسبات المرتبطة بفوزها الأخير الأسبوع الماضي، ومن بين ما أظهرت أنها تتمتع بقدرات تحملية مع خفة في الحركة، ومن النادر أن يجتمع الاثنان، والتأهل للمشاركة في الأوكس من أول موسم لها يعد في حد ذاته إنجازاً رائعاً، ووجودها ضمن المجموعة ذات الفرص الكبرى في المسرح الأكبر للسباقات أجمعها سيكون بمثابة التخرج إلى دار الأوبرا».

وبرغم الدوافع التي تولد لديّ كمنجز، عقب فوز المهرة في ادريان نوكس، يدرك كمنجز أيضاً حجم المهمة التي تواجهها المهرة، وقال: «لا مثيل لامتلاك سجل من الأداء على مسافة 2400 متر لخيل مشارك في سباق على مسافة 2400 متر، ولا توجد مهرات لهن مثل هذا المؤهل في هذا السباق، ولذلك يجب علينا أن نكون متحفظين، أمامها مهمة جسيمة، وفقط يتوجب علينا التثبت من قدرتها على الارتقاء إلى مستوى التحدي المطلوب».

Advertisements

كما يسرج كمنجز المهرة «فليت» بقيادة راشيل كينج بسباق اروفيلد سبرينت لخيول الثلاث سنوات ج2 ويتوقع تحسناً في المستوى الذي أظهرته المهرة في مشاركتها الأخيرة في ملبورن، خاصة أنها تقدمت في المشاركة قبل الماضية على مجموعة من نفس مستوى سباق اليوم وذلك بسباق لايت فينغرس ستيكس ج2 في راندويك.

وقال: «بإمكانك صرف النظر عن أدائها في ملبورن، وبإمكانها أن تسترد تألقها، وأنا متفائل بفرصها في السباق».

فريق كمنجز لديه ثلاثة ممثلين بسباق سافير ستيكس ج2 من خلال «سافاتيانو» بقيادة جيمس مكدونالد، و«مانكيور» بقيادة كيرين مكيفوي، و«سوثينج» بقيادة جيسون كوليت، ولكل منها فرصة للفوز، ف«سافاتيانو» حلت بالمركز الثاني خلف «بوستونيان» في سباق كانتربري ستيكس ج1 وتبدو في جاهزية طيبة لمثل هذا السباق، كذلك فإن «مانيكيور» يفترض أن تكون في وضعية أفضل عقب حلولها في أول مشاركة موسمية بالمركز الثاني خلف «فيجاديز» في سباق تمكنت به من التغلب على خيول معتبرة، والعودة للمنافسة ضمن دائرة الإناث تعزز من خطورتها.

وقال كمنجز: «مسافة 1200 متر تثير تساؤلاً أمام المهرة «سوثينج»، ولكننا كنا مرتاحين من الأداء الذي قدمته في سباق ذا جلاكسي».

وفي ملبورن يشرك الإسطبل الجواد «هونتد» بإشراف براد راويلر في سباق فيكتوريا هانديكاب ج3 في كولفيلد، وهو سباق قال المدرب كمنجز إنه في حدود قدراته، واختتم قائلاً: «فاز بسباق بمستوى مماثل في هذا المضمار في الربيع، وتبدو الظروف ملائمة له في هذا السباق».