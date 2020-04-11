«ديربي ميلانو» عبر الفيديو للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيتواجه العملاقان الإيطاليان ميلان وإنتر ميلان في «ديربي» المدينة الشمالية للبلاد الشغوفة بكرة القدم، لكن عبر ألعاب الفيديو، في خطوة هي الأولى من نوعها في ظل توقف منافسات الدوري المحلي والحجر المنزلي المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيواجه مهاجم ميلان البرتغالي رافايل لياو، منافسه سيباستيانو إسبوزيتو من إنتر عند الساعة 11:30 بتوقيت جرينيتش اليوم السبت من خلال لعبة «برو إيفولوشن سوكر» الإلكترونية.

وستكون المباراة متاحة عبر خدمة البث التدفقي «دازن»، وهي واحدة من شبكتين تمتلكان حقوق نقل الدوري المحلي داخل إيطاليا، وعلى القناتين الرسميتين للناديين. وقال لياو: «كونها مباراة ديربي، فإن الرغبة هي دائماً للفوز. لكن الهدف الأساسي هو أن نكون قرب المشجعين في هذه الأوقاف المعقدة».

وسيفتح على هامش المباراة مجال التبرع من خلال المؤسسة الخيرية التابعة لميلان، لدعم جهود مكافحة «كوفيد 19» لا سيما في مقاطعة لومبارديا التي تعتبر البؤرة الأساسية للوباء في إيطاليا.