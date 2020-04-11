شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة جدولة السباحة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأمريكي للسباحة، أمس الجمعة، عن إعادة جدولة تصفياته لاختيار الفريق الأولمبي لتقام بين 13 و20 يونيو/ حزيران 2021، على أن تبقى المنافسات في أوماها بولاية نبراسكا.
وأربك تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى الفترة بين 23 يوليو/تموز والثامن من أغسطس/ آب العام المقبل بسبب جائحة فيروس «كورونا» العديد من الرياضات في الولايات المتحدة، وأجبرها على إعادة جدولة تصفياتها لاختيار الفريق الأولمبي في كل رياضة.
وسيتم إقامة التصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة، والتي كانت مقررة في الأساس بين 21 و28 يونيو/ حزيران، في مسبح مؤقت داخل أحد الأندية الصحية.
وسيبقى جدول المنافسات اليومية كما هو عبر 15 حصة على مدى ثمانية أيام.
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