اخبار الرياضه

إعادة جدولة السباحة الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة جدولة السباحة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأمريكي للسباحة، أمس الجمعة، عن إعادة جدولة تصفياته لاختيار الفريق الأولمبي لتقام بين 13 و20 يونيو/ حزيران 2021، على أن تبقى المنافسات في أوماها بولاية نبراسكا.

وأربك تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى الفترة بين 23 يوليو/تموز والثامن من أغسطس/ آب العام المقبل بسبب جائحة فيروس «» العديد من الرياضات في الولايات المتحدة، وأجبرها على إعادة جدولة تصفياتها لاختيار الفريق الأولمبي في كل .

وسيتم إقامة التصفيات الأولمبية الأمريكية للسباحة، والتي كانت مقررة في الأساس بين 21 و28 يونيو/ حزيران، في مسبح مؤقت داخل أحد الأندية الصحية.

وسيبقى جدول المنافسات اليومية كما هو عبر 15 حصة على مدى ثمانية أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعادة جدولة السباحة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا